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19:01, 16 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

Администрация Сочи: на курорте ожидаются ливни и грозы 17 октября

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В Сочи ожидаются сильные дожди и грозы. Об угрожающей курортному городу опасности россиян предупредили в местной администрации.

По данным синоптиков, утром и днем 17 октября на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» прогнозируются ливни и грозы. В связи с этим жителям и гостям курорта посоветовали не оставлять машины под деревьями и неукрепленными конструкциями, а также воздержаться от отдыха у воды.

«Все службы курорта работают в усиленном режиме», — заявили в мэрии. Отмечается, что ситуацию контролирует оперативный штаб.

Предстоящей зимой россияне массово поедут в Сочи. Бронирование путевок на горнолыжные курорты этого города составляет 74 процента, на втором месте по популярности — Шерегеш.

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      Мария Борисова
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