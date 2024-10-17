Собаке случайно отстригли язык во время груминга

В Подмосковье грумер случайно отстриг йоркширскому терьеру кусок языка

В салоне груминга в Подмосковье собаке случайно отстригли кусок языка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Жительница Сергиева Посада Полина Семенова отвела йоркширского терьера на стрижку в зоосалон Dolce Vita. Грумер выполнил работу, но позднее хозяйка обнаружила, что у питомца не хватает кусочка языка. При этом салон взял с Семеновой полную сумму за оказанную услугу, ничего не сказав о случившемся.

Женщина написала об инциденте в соцсетях, упомянув название салона. После этого администратор вернула ей деньги, пожелала собаке скорейшего выздоровления и добавила, что такая ситуация во время груминга «может случиться со всеми». Директор салона позднее объяснила произошедшее тем, что собака резко дернулась, а грумер не успел среагировать и убрать ножницы.

Семенова не планирует обращаться с жалобами куда бы то ни было, поскольку, по ее словам, часть языка собаке это не вернет.

Ранее сообщалось, что в США йоркширский терьер смог вырваться из зубов напавшей на него акулы. Несмотря на травмы, пес выжил.