Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:07, 17 октября 2024Из жизни

Собаке случайно отстригли язык во время груминга

В Подмосковье грумер случайно отстриг йоркширскому терьеру кусок языка

Фото: Shutterstock / Fotodom

В салоне груминга в Подмосковье собаке случайно отстригли кусок языка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Жительница Сергиева Посада Полина Семенова отвела йоркширского терьера на стрижку в зоосалон Dolce Vita. Грумер выполнил работу, но позднее хозяйка обнаружила, что у питомца не хватает кусочка языка. При этом салон взял с Семеновой полную сумму за оказанную услугу, ничего не сказав о случившемся.

Женщина написала об инциденте в соцсетях, упомянув название салона. После этого администратор вернула ей деньги, пожелала собаке скорейшего выздоровления и добавила, что такая ситуация во время груминга «может случиться со всеми». Директор салона позднее объяснила произошедшее тем, что собака резко дернулась, а грумер не успел среагировать и убрать ножницы.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Семенова не планирует обращаться с жалобами куда бы то ни было, поскольку, по ее словам, часть языка собаке это не вернет.

Ранее сообщалось, что в США йоркширский терьер смог вырваться из зубов напавшей на него акулы. Несмотря на травмы, пес выжил.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      Российский самолет протер дыру в шасси при посадке

      В России оценили эффективность «Осы» против «Фурии»

      Попечителем Ельцин Центра стал участник СВО с Донбасса

      Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Эльдара Рязанова

      Стало известно об окружении полутысячи бойцов ВСУ в Курской области

      Способность Украины создать ядерное оружие оценили

      В МИД прокомментировали новые санкции Британии

      Трое российских разведчиков провели месяц в окружении ВСУ под Курском

      Саммит ЕС призвал ускорить поставки оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше