Спецпосланник Папы Римского по Украине встретился с Ушаковым и Лавровым

Спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Дзуппи встретился с Ушаковым

Спецпосланник Папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, а также с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Vatican News.

«Обсуждения позволили оценить прогресс, достигнутый на данный момент в деле воссоединения семей несовершеннолетних и обмена пленными, ранеными и останками павших», — сказано в сообщении.

Отмечается, что папский посланник также провел встречи с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной президента по правам человека Татьяной Москальковой.

14 октября Дзуппи прибыл с визитом в Москву. Сообщалось, что визит нацелен на продолжение миссии в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по конфликту на Украине.