Посланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву

Посланник Папы Римского Франциска по Украине кардинал Дзуппи прибыл в Москву

Специальный посланник Папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом [Московским и всея Руси] Кириллом», — приводит агентство слова источника.

24 декабря прошлого года Дзуппи заявлял, что он уверен в помощи Китая в достижении мира на Украине. Посланник понтифика также подчеркивал, что оружие не является единственным ресурсом для достижения мира, и отмечал, что к вопросу украинского конфликта следует привлечь международное сообщество, являющееся в ситуации третьим лицом.