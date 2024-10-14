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15:08, 14 октября 2024Мир

Посланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву

Посланник Папы Римского Франциска по Украине кардинал Дзуппи прибыл в Москву

Фото: Gugliemo Mangiapane / Reuters

Специальный посланник Папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом [Московским и всея Руси] Кириллом», — приводит агентство слова источника.

24 декабря прошлого года Дзуппи заявлял, что он уверен в помощи Китая в достижении мира на Украине. Посланник понтифика также подчеркивал, что оружие не является единственным ресурсом для достижения мира, и отмечал, что к вопросу украинского конфликта следует привлечь международное сообщество, являющееся в ситуации третьим лицом.

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      Максим Габриелян
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