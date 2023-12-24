В Ватикане выразили уверенность в помощи Китая в достижении мира на Украине

Папский посланник Маттео Дзуппи: Китай может помочь Украине в достижении мира

В Ватикане выразили уверенность в помощи Китая в достижении мира на Украине. Об этом сообщил папский посланник по украинскому урегулированию, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи в интервью газете Corriere della Sera.

Собеседник издания назвал Пекин «важным и незаменимым ресурсом», который может помочь в урегулировании украинского конфликта.

«Что-то движется [в плане урегулирования]. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине. И русские, и украинцы признают роль Святого престола. Нунции в обеих столицах проделывают большую работу. Конечно, мы хотели бы получить гораздо больше результатов по возвращению детей. Мы не упустим ни одной возможности сделать это», — отметил Дзуппи.

Он также заявил, что оружие не является единственным ресурсом для достижения мира, и подчеркнул, что к вопросу украинского конфликта следует привлечь международное сообщество, являющееся в ситуации третьим лицом. «Мы должны избавиться от логики, согласно которой военная победа является единственным вариантом, а диалог — капитуляцией», — подчеркнул кардинал.

Ранее начальник Объединенного штаба центрального военного совета КНР генерал Лю Чжэньли заявил о том, что США должны уважать суверенитет Китая, а также быть осторожными в словах и поступках.