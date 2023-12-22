Китайский генерал призвал США к осторожности в словах и поступках

Генерал КНР Лю Чжэньли призвал США к осторожности в поступках и словах

США должны уважать суверенитет Китая, а также быть осторожными в словах и поступках, заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета КНР генерал Лю Чжэньли. Его цитирует РИА Новости.

«Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках», — сказал китайский военный на видеоконференции с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

Лю Чжэньли также призвал Вашингтон признать, что вопрос Тайваня является внутрикитайской проблемой, и любое вмешательство является неприемлемым. «Важным условием является также то, чтобы американская сторона действительно уважала коренные интересы и главные озабоченности Китая», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на ноябрьском саммите в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай.