Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 22 декабря 2023Мир

Китайский генерал призвал США к осторожности в словах и поступках

Генерал КНР Лю Чжэньли призвал США к осторожности в поступках и словах

Фото: Florence Lo / Pool / Reuters

США должны уважать суверенитет Китая, а также быть осторожными в словах и поступках, заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета КНР генерал Лю Чжэньли. Его цитирует РИА Новости.

«Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках», — сказал китайский военный на видеоконференции с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023

Лю Чжэньли также призвал Вашингтон признать, что вопрос Тайваня является внутрикитайской проблемой, и любое вмешательство является неприемлемым. «Важным условием является также то, чтобы американская сторона действительно уважала коренные интересы и главные озабоченности Китая», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на ноябрьском саммите в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У россиян начали изымать загранпаспорта на границе. Опечатки стали законным поводом для этого

      Четверть миллиарда ПК устареют к 2025 году

      Россиянин подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиян захотели начать пускать в поезда по QR-коду

      В украинском регионе после ночного удара загорелся объект инфраструктуры

      Российский экс-чиновник взял взятку и был оштрафован в сорокакратном размере

      Полковник рассказал об антидроновой системе России

      В Одесской области зернохранилище получило повреждения

      Психолог предупредила об опасной причине чрезмерного дружелюбия

      «Танцующие» лоси на российском поле попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости