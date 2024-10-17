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14:36, 17 октября 2024Экономика

Спор о присвоении товарному знаку «Старый мельник» статуса общеизвестного решит суд

AB InBev Efes добивается в суде признания бренда «Старый мельник» общеизвестным

Фото: Elevate / Unsplash

Зарегистрированное в Клину (Московская область) АО «АБ ИнБев Эфес» (AB InBev Efes) попросило российский Суд по интеллектуальным правам (СИП) признать незаконным решение Роспатента, отказавшего пивоварам в присвоении товарному знаку (ТЗ) «Старый мельник» (выпускается под этим названием с 1999 года) статуса общеизвестного в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале отмечается, что признать таковым бренд просили с 1 января 2022 года для единственного товара «пиво», а компании уже принадлежит один общеизвестный ТЗ — «Клинское». В качестве доказательства известности производитель «Старого мельника» представил сведения о поставках пива, которые охватывают почти все российские регионы в рамках доли рынка в размере 78 процентов, сведения о своих рекламных бюджетах на продвижение бренда и результаты соцопроса, в котором 93,3 процента респондентов сообщили, что знают соответствующее обозначение.

После того как Роспатент не согласился с представленными доводами, AB InBev Efes обратилась в СИП, который начнет рассмотрение спора 18 ноября.

Как напоминает агентство, в отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен. В случае с ним отсутствуют требования об обязательном использовании, а также о продлении каждые десять лет, в связи с которым многие ушедшие из России компании обращаются в Роспатент за подтверждением прав.

Пивоваренная AB InBev Efes появилась в России в 2018 году после слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Компания имеет в стране 11 заводов. В августе стало известно, что российские власти не разрешили Efes купить долю крупнейшего в мире производителя пива в их совместном бизнесе.

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      Дмитрий Воронин
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