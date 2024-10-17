Стало известно о долгах уехавшего на Украину журналиста Киселева

Уехавший на Украину журналист Киселев задолжал в России 80 тысяч рублей

Журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), уехавший на Украину, задолжал в России 80 тысяч рублей штрафов. О его долгах стало известно из документов, доступных РИА Новости.

В 2022 году Киселева оштрафовали на 30 тысяч рублей за «непредоставление информации об актах незаконного вмешательства», в 2023 году ему также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за «нарушение порядка деятельности иностранного агента». Оба долга медиаменеджера на данный момент не погашены.

Помимо этого, Киселев не выплатил в РФ многотысячные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности журналиста превышает 3,3 миллиона рублей.

Росфинмониторинг включил Евгения Киселева в список террористов и экстремистов 22 февраля 2024 года. Летом 2022 года МВД России объявило Киселева в розыск по уголовной статье.

В мае 2022 года Киселева признали иноагентом. В Минюсте заявили, что журналист осуществлял политическую деятельность, которая спонсировалась Украиной.

Евгений Киселев — журналист, медиаменеджер, политический обозреватель. Был автором и ведущим программ на российских каналах НТВ, ТНТ и ТВ-6. С 2008 года он работает на украинском телевидении, был ведущим телеканала «Украина 24».