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11:06, 17 октября 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ прорваться на территорию еще одного региона России

«Военная хроника»: ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию еще одного российского региона — Белгородской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Военная хроника».

По информации портала, попытка прорыва была совершена из Харьковской области близ российского населенного пункта Журавлевка. Отмечается, что при атаке ВСУ задействовали лишь малые силы, прощупывая оборону российских войск. При заходе в лесной массив у Журавлевки украинские силы были обстреляны из артиллерии и реактивных систем залпового огня, о дальнейшей судьбе отряда не сообщается.

Предположительно, цель совершения новой попытки прорыва — поиск новых мест удара в условиях тяжелого положения группировки ВСУ в Курской области.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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