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05:01, 17 октября 2024Забота о себе

Сыну постоянно болтающего о сексе пенсионера дали совет

Фото: christopher lemercier / Unsplash

Коуч по сексу и отношениям Эм Кларксон дала совет сыну пенсионера, постоянно болтающего с ним о сексе. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Мужчина рассказал коучу, что спустя десять лет после развода отец снова начал заводить романы. «За последние пару месяцев он был на комично большом количестве свиданий, которые, похоже, прошли хорошо. Я рад за него, но прилетела обратка: отец начал говорить со мной о сексуальных похождениях и о том, как он приятно удивлен гибкостью своей спутницы-пенсионерки и практиках, которые никогда не пробовал с моей матерью», — поделился он. В ответ на отказ обсуждать такие темы отец обижается, поэтому мужчина не знает, как объяснить родителю неприемлемость его поведения.

В ответ Кларксон призвала автора письма установить четкие границы. «Думаю, что в следующий раз, когда он попытается посвятить вас в список тех движений, которые он демонстрировал в последнее время, нужно твердо сказать: "Остановись. Я люблю тебя, я рад за тебя и хочу быть такой же важной частью твоей жизни — включая свидания. Но также я твой ребенок, и хотя по закону я взрослый, нам следует помнить об этом различии"», — порекомендовала она. Кларксон предположила, что отец мог бы говорить о сексе с другим людьми или вести дневник.

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Если результата не будет, Кларксон порекомендовала попробовать вести себя еще более странно, чем отец. «Расскажите, что вам тоже нравится эта поза. Насколько впечатляет то, что его подруга-пенсионерка может делать что-то со своими ногами? Не так уж и впечатляюще; скажите, что с вами это происходит постоянно. Если он не прислушивается к голосу разума, возможно, его удастся смутить. Но надеюсь, до этого не дойдет, потому что даже мне набирать эти слова было довольно мерзко», — заключила она.

Ранее также Эм Кларксон назвала девушке с неизлечимым венерическим заболеванием способ рассказать правду партнеру. Она указала, что честность — лучшая политика в отношениях, поэтому стоит признаться молодому человеку как можно скорее.

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      Александра Лисица
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