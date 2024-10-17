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08:27, 17 октября 2024Мир

Тайвань призвал утихомирить Китай из-за проведенных учений НОАК

FT: Тайвань призывает членов ООН осудить Китай за проведение учений близ острова

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Министерство национальной обороны Тайваня считает прошедшие у берегов острова учения морских сил Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) прямой угрозой собственной безопасности, поэтому призывает членов ООН утихомирить Китай и осудить за их проведение, которое также отметилось нарушениями международного права. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника тайваньского Минобороны сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Мы хотим напомнить международному сообществу, что мир и стабильность в Тайваньском проливе связаны с глобальным миром и процветанием. Мы также надеемся, что международное сообщество сможет осудить Китай за то, что он не объявил о своих учениях заранее, нарушив международное право, и за то, что он нанес ущерб региональному миру и стабильности», — заявил один из представителей Минобороны острова. Он отметил, что КНР нарушила дух Устава ООН, запрещающего применение силы для разрешения споров.

При этом было отмечено, что Тайбэй будет «как и прежде укреплять собственную оборону для сдерживания возможной китайской военной агрессии».

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Ранее представитель Восточной зоны боевого командования китайских войск Ли Си сообщил, что НОАК завершила военные учения «Совместный меч-2024B» вокруг Тайваня.

В свою очередь, председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай никогда не откажется от силового варианта решения возвращения Тайбэя, и «если Тайвань пойдет на риск», то он будет полностью уничтожен.

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      Виктория Кондратьева
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