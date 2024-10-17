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12:47, 17 октября 2024Бывший СССР

Токаев заявил о необходимости реформы Совбеза ООН

Токаев: Совбез ООН в тупике и нуждается в реформе

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) находится в тупике и нуждается в реформе. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

По его словам, альтернативы ООН в настоящее время нет, она остается единственной глобальной организацией, которая всех объединяет. При этом Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, в результате которой голоса средних держав будут услышаны. Он добавил, что кризисы — начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами — угрожают хрупкой международной экосистеме, но причины нестабильности уходят корнями глубоко в прошлое.

«Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего, разделяющего нас блокового мышления», — заключил Токаев.

Ранее Токаев рассказал о причинах непобедимости России. По его словам, это военный потенциал и поддержка населением политики президента Владимира Путина.

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      Илья Таксюр
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