Токаев заявил о необходимости реформы Совбеза ООН

Токаев: Совбез ООН в тупике и нуждается в реформе

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) находится в тупике и нуждается в реформе. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

По его словам, альтернативы ООН в настоящее время нет, она остается единственной глобальной организацией, которая всех объединяет. При этом Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, в результате которой голоса средних держав будут услышаны. Он добавил, что кризисы — начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами — угрожают хрупкой международной экосистеме, но причины нестабильности уходят корнями глубоко в прошлое.

«Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего, разделяющего нас блокового мышления», — заключил Токаев.

Ранее Токаев рассказал о причинах непобедимости России. По его словам, это военный потенциал и поддержка населением политики президента Владимира Путина.