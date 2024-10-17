Украинские военные перехватили сигнал летевшего в них российского дрона

Военные ВСУ перехватили видеопоток с ударившего по их укрытию FPV-дрона России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили сигнал с летевшего в их сторону российского FPV-дрона. Об этом пишет информационное агентство ANNA NEWS в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военные по мониторам наблюдают за полетом беспилотника. Когда дрон подлетает ближе к крыше здания, один из солдат ВСУ узнает дом, в котором они укрываются. Спустя несколько секунд слышится взрыв, в помещении гаснут экраны мониторов. После этого военнослужащий ВСУ отмечает, что необходимо уходить из здания.

Ранее появились кадры уничтожения американского танка Abrams в зоне спецоперации (СВО). Танк украинских военных ехал вдоль лесополосы, когда российский FPV-дрон нанес удар в башню, из-за чего машина задымилась.