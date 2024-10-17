69-я параллель
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12:04, 17 октября 202469-я параллель

Уникальность стройки века в самом большом регионе России объяснили

Глава Якутии Николаев заявил об уникальности строящегося через Лену моста

Кадр: Telegram-канал «Айсен Николаев»

Уникальность строящегося в Якутии моста через реку Лену заключается в том, что никогда ранее подобные конструкции не возводились на вечной мерзлоте. Об этом на церемонии начала основного этапа возведения моста заявил глава региона Айсен Николаев, сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре республики Саха в Москве.

Как объяснил Николаев, возведение моста через Лену, которое уже прозвали стройкой века, помогает воплотиться «вековой мечте» многих поколений жителей самого большого региона России.

«Над проектом трудились лучшие инженерные институты нашей страны. Убежден, что решения, заложенные в его основу, многие годы будут служить будущим поколениям», — сообщил Николаев и добавил, что пользу моста через Лену ощутят не только жители Якутии, но и население всего северо-востока России.

Поручение о строительстве моста в 2023 году дал президент России Владимир Путин. Мост соединит Якутск с Большой землей, а также свяжет Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Стоимость проекта составляет 130 миллиардов рублей.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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