В Банке России предложили новый способ сдавать биометрию

ЦБ: нужно разрешить сдавать биометрию через мобильные приложения банков

Клиентам российских банков можно было бы предоставить возможность сдавать биометрические данные через мобильные приложения кредитных организаций. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Ее процитировало ТАСС.

В свою очередь генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий сообщил, что там готовы реализовать сдачу биометрии через мобильные приложения банков.

В апреле 2024 года сообщалось, что к концу года в некоторых российских МФЦ клиентов будут обслуживать по биометрии. Посетителям дадут возможность выбирать способ удостоверения личности: либо предъявив паспорт, либо биометрически.

Кроме того, российские туристы получат возможность заселяться в гостиницы по биометрии и без предъявления документов. Предполагается, что такие инструменты серьезно упростят существующие процедуры.