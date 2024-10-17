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13:16, 17 октября 2024Экономика

В Банке России предложили новый способ сдавать биометрию

ЦБ: нужно разрешить сдавать биометрию через мобильные приложения банков

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Клиентам российских банков можно было бы предоставить возможность сдавать биометрические данные через мобильные приложения кредитных организаций. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Ее процитировало ТАСС.

В свою очередь генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий сообщил, что там готовы реализовать сдачу биометрии через мобильные приложения банков.

В апреле 2024 года сообщалось, что к концу года в некоторых российских МФЦ клиентов будут обслуживать по биометрии. Посетителям дадут возможность выбирать способ удостоверения личности: либо предъявив паспорт, либо биометрически.

Кроме того, российские туристы получат возможность заселяться в гостиницы по биометрии и без предъявления документов. Предполагается, что такие инструменты серьезно упростят существующие процедуры.

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      Кирилл Луцюк
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