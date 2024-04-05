Стало известно о планах обслуживать россиян в МФЦ по биометрии

Аппарат Григоренко: к концу 2024 года в части МФЦ будут обслуживать по биометрии

К концу 2024 года в части российских МФЦ посетителей будут обслуживать по биометрии. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщают «Известия».

Отмечается, что у посетителей центров останется возможность выбирать между классическим способом удостоверить личность — предъявлением паспорта — и биометрическим. «Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — приводит портал слова чиновников правительства.

В аппарате вице-премьера добавили, что пилотный запуск биометрический идентификации личности начнется в трех регионах: в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, по биометрии.