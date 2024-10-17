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04:40, 17 октября 2024Россия

В Челябинске объяснили выплаты срочникам за неподписанные контракты

Военные объяснили выплаты челябинским срочникам за контракты техническим сбоем

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) объяснила выплаты срочникам в Челябинской области по 305 тысяч рублей за неподписанные контракты техническим сбоем. Об этом сообщает портал 74.ru.

«Банковские переводы военнослужащим по призыву были произведены в результате технического сбоя программного обеспечения. Статус данных военнослужащих не изменялся, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки», — рассказали в ЦВО.

В комментариям к переводам указано, что выплаты произведены согласно указу главы Татарстана № 920. Согласно документу, на единовременную выплату претендуют призванные из Татарстана в рамках частично мобилизации, проходящие военную службу по призыву в воинских частях региона и принявшие решение заключить контракт.

Ранее стало известно, что военнослужащие, подписавшие контракт для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на территории Тюменской области, получат дополнительно миллион рублей. С 17 октября размер выплаты при заключении контракта с Минобороны составит 1 миллион 600 тысяч рублей.

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