Журналист Боуз: «план победы» Зеленского не имеет ничего общего с реальностью

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского нереалистичен и обречен на провал. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте социальной сети Х.

Он отметил, что план подразумевает вступление республики в НАТО и поражение России в конфликте. Однако, по словам журналиста, этого не произойдет. «Зеленский знает это. НАТО знает это», — подчеркнул он.

Боуз выразил уверенность, что поражение Украины неизбежно.

Ранее Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, а также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на территории России.