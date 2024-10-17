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04:54, 17 октября 2024Мир

В Ирландии назвали план Зеленского бредовым

Журналист Боуз: «план победы» Зеленского не имеет ничего общего с реальностью

Фото: Axel Schmidt / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского нереалистичен и обречен на провал. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте социальной сети Х.

Он отметил, что план подразумевает вступление республики в НАТО и поражение России в конфликте. Однако, по словам журналиста, этого не произойдет. «Зеленский знает это. НАТО знает это», — подчеркнул он.

Боуз выразил уверенность, что поражение Украины неизбежно.

Ранее Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, а также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на территории России.

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      Марина Совина
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