В Конгрессе США заявили о ненависти американцев к правительству из-за Украины

Конгрессвумен Тейлор-Грин: американцы ненавидят правительство из-за помощи Киеву

Американцы ненавидят свое правительство из-за выделения администрацией президента США Джо Байдена очередной помощи Украине. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вот поэтому американцы так ненавидит свое же правительство. Они с трудом могут получить какие-то жалкие 750 долларов после последствий урагана "Хелен", а администрация Байдена выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов», — отметила конгрессвумен.

По словам Тейлор-Грин, подобные действия правительства заставляют американцев «возмущаться Украиной».

Ранее Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о выделении помощи Киеву в размере 425 миллионов долларов. Также во время разговора американский лидер сообщил, что проведет встречу контактной группы по Украине на уровне глав государств в дистанционном формате.