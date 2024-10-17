Заур Смирнов назвал «планом сумасшедшего» пункты «плана победы» Зеленского

Перечисленные Владимиром Зеленским пункты «плана победы» являются «планом сумасшедшего по развязыванию третьей мировой войны», считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. В разговоре с РИА Новости он раскритиковал упомянутые политиком в Верховной Раде положения.

Даже для Североатлантического альянса подобный план станет шоком, так как в нем открыто расписан сценарий глобальной войны, к которой западные государства вряд ли готовы, объяснил Смирнов.

Зеленский публично представил Верховной Раде Украины свой «план победы» из пяти пунктов. Киев потребовал от Запада приглашения в НАТО и размещения воинских контингентов на территории Украины.

Ранее сообщалось, что страны Запада отреагировали на «план победы» Зеленского прохладно, поскольку он их не впечатлил. Отмечается, что многие западные чиновники восприняли план Зеленского как «переработку» его требований о снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России и оказании Киеву дальнейшей помощи.