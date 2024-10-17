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11:18, 17 октября 2024Бывший СССР

В Литве оценили идею увеличить оборонный бюджет словами «на эти деньги нечего купить»

Шимоните: оборонный бюджет Литвы мог быть больше, но на эти деньги нечего купить

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ежегодно увеличивающийся оборонный бюджет Литвы мог быть и больше, но на эти деньги на рынке вооружений нечего купить. Такими словами ситуацию оценила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

«Оборонный бюджет планируется для того, чтобы его реализовать. Можно запланировать сколько угодно денег, но нам нужны вещи (вооружение — прим. «Ленты.ру»), а их нет», — сказала она. Политик подчеркнула, что Вильнюс сделал все возможное для ускорения реализации контрактов по средствам противовоздушной обороны, однако их получение «придется подождать».

Литовский премьер подчеркнула, что власти страны могут запланировать на оборону и 5 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП) республики, однако вопрос состоит в том «что за эти деньги можно получить».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что настоящий момент является неподходящим для переговоров России и Украины из-за уверенности президента России Владимира Путина в своем преимуществе. По его словам, российский лидер уверен, что одерживает верх и загоняет Украину в угол.

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      Александр Курбатов
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