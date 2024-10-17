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10:51, 17 октября 2024Бывший СССР

Президент Литвы назвал неподходящим момент для переговоров России и Украины

Науседа: сейчас самый неподходящий момент для переговоров по Украине

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что настоящий момент является неподходящим для переговоров России и Украины из-за уверенности президента России Владимира Путина в своем преимуществе, передает Reuters.

«Прямо сейчас он [Путин] думает, что одерживает верх и загоняет Украину в угол. Это худший момент для начала переговоров, потому что он чувствует, что Россия — более сильная сторона», — рассказал Науседа журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной Раде. Украинский лидер озвучил пять пунктов, в числе которых приглашение республики в НАТО в ближайшее время, перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание России.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская между тем заявила, что переговоры по Украине должны включать в себя белорусский аспект. Она подчеркнула, что, несмотря на будущие кризисы, мир в Европе невозможен без Белоруссии.

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      Валентин Карант
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