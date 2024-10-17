В НАТО рассказали о намерении главы Минобороны Украины пролить свет на «план победы»

WP: Умеров прольет свет на «план победы» на ужине с главами МО стран НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров прольет больше света на «план победы» президента республики Владимира Зеленского на ужине с главами министерств обороны (МО) стран НАТО, который состоится в четверг, 17 октября. О таком намерении рассказал высокопоставленный чиновник альянса, его слова приводит The Washington Post.

«Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров "прольет больше света на план победы" на ужине с министрами обороны стран НАТО в четверг», — говорится в тексте статьи.

Представитель альянса также добавил, что Киев навряд ли будут готовы пригласить в НАТО в установленные им сроки. Он подчеркнул, что многое в этом вопросе будет зависеть от того, как к этому отнесется новая американская администрация.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы», не дождавшись одобрения со стороны стран Запада. Как указано в материале, некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу строгих временных рамок, которые Зеленский им отвел на принятие решения.