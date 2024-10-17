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12:17, 17 октября 2024Россия

В приграничном российском регионе ввели режим ЧС из-за засухи

В Курской области в агропромышленном комплексе ввели режим ЧС из-за засухи

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области в агропромышленном комплексе (АПК) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по приграничному российскому региону, передает «Интерфакс».

В ведомстве разъяснили, что мера была принята в связи с погодными условиями в виде атмосферной и почвенной засухи.

Объявление чрезвычайной ситуации в АПК должно помочь аграриям в получении страховых выплат, отметили специалисты.

До этого глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал о вводе режима ЧС в республике из-за засухи.

В сентябре из-за засухи режим ЧС распространили на территории Брянской области. Тогда природное явление погубило посевы сельскохозяйственных культур на площади в 21 тысячу гектаров.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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