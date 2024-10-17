Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:24, 17 октября 2024Экономика

В России ​​начали массово изымать из оборота БАД с регистрацией в Армении

Роспотребнадзор изъял из оборота 118 тысяч упаковок содержащей гормон сна БАД

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 тысяч упаковок биологически активных добавок (БАД), зарегистрированных в Армении и имеющих в своем составе симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм), а также регулирующий циркадные ритмы мелатонин. Об этом со ссылкой на данные ведомства пишут «Ведомости». Отмечается, что указанные синтетические лекарственные субстанции и гормоны запрещены в составе БАД и зарегистрированы как фармацевтические субстанции и самостоятельные лекарства.

Как узнали журналисты, всего в ходе начавшейся работы было выявлено 48 биологически активных добавок к пище, не отвечающих обязательным требованиям актов Таможенного союза, зарегистрированных уполномоченными органами закавказской республики. О ситуации проинформировали Евразийскую экономическую комиссию, с тем чтобы Минэкономики Армении проверило обоснованность выданных свидетельств о государственной регистрации таких БАД.

Издание также приводит слова исполнительного директора Союза производителей БАД к пище Александра Жесткова о том, что в РФ ведется «большая зачистка продукции с волшебной регистрацией в Республике Армения», которую «отзывают очень массово». «Мелатонин, симетикон, витамин D с дозировкой 5000 ME и так далее», — перечислил специалист.

Ранее стало известно, что в России обнаружили в свободной продаже БАДы для повышения потенции, которые содержат отпускаемое по рецепту врача сильнодействующее вещество силденафил в дозировке, в три-четыре раза выше содержащегося в «Виагре».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Остальные отступают или сдаются в плен». Российские военные назвали категорию самых активно сопротивляющихся бойцов ВСУ

      В Германии оценили риск нападения России на страну

      Украина за ночь выпустила 13 беспилотников по трем российским регионам. Что об этом известно?

      Известного телеведущего срочно госпитализировали из-за проблем с кишечником

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      Харрис приблизилась к Трампу по уровню поддержки избирателей

      В российском регионе мигрантам запретили работать в 15 сферах

      Росздравнадзор ответил на данные о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках

      Новая возлюбленная Элджея показала фото в откровенных нарядах

      Россиянка измазала кетчупом иконы в православном соборе и попалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше