В России ​​начали массово изымать из оборота БАД с регистрацией в Армении

Роспотребнадзор изъял из оборота 118 тысяч упаковок содержащей гормон сна БАД

Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 тысяч упаковок биологически активных добавок (БАД), зарегистрированных в Армении и имеющих в своем составе симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм), а также регулирующий циркадные ритмы мелатонин. Об этом со ссылкой на данные ведомства пишут «Ведомости». Отмечается, что указанные синтетические лекарственные субстанции и гормоны запрещены в составе БАД и зарегистрированы как фармацевтические субстанции и самостоятельные лекарства.

Как узнали журналисты, всего в ходе начавшейся работы было выявлено 48 биологически активных добавок к пище, не отвечающих обязательным требованиям актов Таможенного союза, зарегистрированных уполномоченными органами закавказской республики. О ситуации проинформировали Евразийскую экономическую комиссию, с тем чтобы Минэкономики Армении проверило обоснованность выданных свидетельств о государственной регистрации таких БАД.

Издание также приводит слова исполнительного директора Союза производителей БАД к пище Александра Жесткова о том, что в РФ ведется «большая зачистка продукции с волшебной регистрацией в Республике Армения», которую «отзывают очень массово». «Мелатонин, симетикон, витамин D с дозировкой 5000 ME и так далее», — перечислил специалист.

Ранее стало известно, что в России обнаружили в свободной продаже БАДы для повышения потенции, которые содержат отпускаемое по рецепту врача сильнодействующее вещество силденафил в дозировке, в три-четыре раза выше содержащегося в «Виагре».