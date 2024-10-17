Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 17 октября 2024Россия

В российском городе дошкольник проглотил щипцы для стрижки ногтей

В Уфе шестилетний мальчик проглотил щипцы для стрижки ногтей

Фото: Telegram-канал Минздрава Башкортостана

В Уфе дошкольник проглотил щипцы для стрижки ногтей. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Шестилетнего мальчика доставили в детскую больницу №17. Юному пациенту провели фиброгастроскопию под общим обезболиванием.

Во время процедуры врачи использовали эндокорзину — специальное устройство, с помощью которого аккуратно подцепили щипцы и достали их. Спустя несколько дней ребенка отпустили домой.

До этого в подмосковной Коломне 22-летний молодой человек проглотил дверную ручку, зубную щетку и две дужки от очков. Его удалось спасти. Объяснить, зачем он съел эти предметы, парень не сумел. Ему назначили психиатрическое лечение.

Еще раньше в Москве школьница съела два рулона туалетной бумаги и попала в больницу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и взмолился о помощи

      Уникальность стройки века в самом большом регионе России объяснили

      Определен механизм болезни Альцгеймера после травмы

      В России чиновник заступился за давшего подзатыльник ребенку учителя и осудил родителей

      Орбан заявил о проигрывающем на Украине Западе

      В России разработали законопроект о сохранении рабочих мест за призывниками

      Боец СВО неделю пролежал под завалами, отрезал себе ногу и рассказал о встрече с богом

      Появились подробности в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе

      В России молодой врач записывал оскорбительные видео о пациентах и поплатился

      Люди в масках и с топорами разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше