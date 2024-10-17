В российском городе дошкольник проглотил щипцы для стрижки ногтей

В Уфе шестилетний мальчик проглотил щипцы для стрижки ногтей

В Уфе дошкольник проглотил щипцы для стрижки ногтей. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Шестилетнего мальчика доставили в детскую больницу №17. Юному пациенту провели фиброгастроскопию под общим обезболиванием.

Во время процедуры врачи использовали эндокорзину — специальное устройство, с помощью которого аккуратно подцепили щипцы и достали их. Спустя несколько дней ребенка отпустили домой.

До этого в подмосковной Коломне 22-летний молодой человек проглотил дверную ручку, зубную щетку и две дужки от очков. Его удалось спасти. Объяснить, зачем он съел эти предметы, парень не сумел. Ему назначили психиатрическое лечение.

Еще раньше в Москве школьница съела два рулона туалетной бумаги и попала в больницу.