Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 27 июля 2023Россия

Под Москвой 22-летний молодой человек проглотил дверную ручку и дужки от очков

Минздрав Подмосковья: врачи спасли 22-летнего жителя Коломны, проглотившего дверную ручку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Коломне 22-летний молодой человек проглотил дверную ручку, зубную щетку и две дужки от очков. Его удалось спасти врачам. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Пациент поступил в Коломенскую больницу. Медики в ходе диагностики нашли странный набор предметов у парня в желудке и пищеводе. Жителя Подмосковья решили оперировать.

Щетку и дверную ручку удалось извлечь без единого разреза и с помощью обычного эндоскопа. А застрявшие дужки вынимали хирурги.

Объяснить, зачем он все это съел, парень не сумел. Сейчас он восстанавливается. Вскоре ему предстоит пройти психиатрическое лечение.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница съела два рулона туалетной бумаги и попала в больницу. Девочке оказали помощь в детской больнице №9 имени Сперанского.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по аэродромам и складам с ракетами и беспилотными катерами ВСУ

    В российском сервисе для знакомств появилась уникальная опция

    Отказавшуюся от рукопожатия с россиянкой украинскую саблистку дисквалифицировали

    В Москве мужчина полгода совращал ребенка своей сожительницы

    Стало известно о признании США и Украиной преимуществ России в зоне СВО

    Сеймур Херш связал удары Украины по Крымскому мосту с США

    Влияние мятежа в Нигере на отношения с Россией оценили

    В США рассказали о вывозе наркотиков с Украины в рамках зерновой сделки

    В России отреагировали на отказ украинской саблистки пожать руку россиянке

    Россиянам перечислили лучшую одежду для жары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости