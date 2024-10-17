В российском городе у оставленного с няней из интернета ребенка остановилось сердце

В Петербурге у оставленного с няней шестимесячного ребенка остановилось сердце

В Санкт-Петербурге у шестимесячного ребенка, которого оставили с няней из интернета, внезапно остановилось сердце. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, родители мальчика работают на складах магазинов, в прошлом они просили присматривать за ребенком родственников и друзей. В этот раз никто из доверенных помочь не сумел, и тогда молодые люди пригласили няню, анкету которой отыскали в сети.

Сначала все шло нормально, но ближе к вечеру 22-летняя сотрудница рассказала родителям, что грудничку стало плохо. Девушка вызвала бригаду медиков.

Прибывшие врачи диагностировали клиническую смерть и повезли мальчика в детскую больницу. Однако там специалистам реанимировать малыша не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту инцидента.

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