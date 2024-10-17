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04:36, 17 октября 2024Россия

В российском регионе срочники по ошибке получили деньги за контракты

74.ru: в Челябинской области срочники получили деньги за неподписанные контракты

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Срочники из воинских частей 90-й гвардейской танковой дивизии под Чебаркулем Челябинской области по ошибке получили выплаты за не подписанные ими контракты. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на нескольких призывников и их родственников.

Уточняется, что за последние дни в редакцию обратились несколько срочников — им поступил банковский перевод 305 тысяч рублей. Как отмечает издание, это значительно превышает нормальный уровень оплаты для срочника.

В свою очередь, в пресс-службе Центрального военного округа объяснили банковские переводы призывникам техническим сбоем, говорится в статье. В ближайшее время допущенные ошибки будут исправлены, заверило командование. Данный вопрос находится под контролем заместителя губернатора Алексея Фартыгина.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал присвоить сражавшимся в Курской области срочникам статус участников специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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