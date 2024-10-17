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21:41, 17 октября 2024Интернет и СМИ

В США неожиданно высказались о ходе СВО

MWM: активное продвижение ВС РФ в Донбассе угрожает важным объектам Киева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил России в Донбассе может создать серьезную угрозу для ключевых украинских промышленных объектов. Об этом пишет Military Watch Magazine.

В публикации уточняется, что сталелитейная промышленность Украины находится под особой угрозой из-за приближения российских бойцов к городу Покровску. В результате этих наступательных действий Покровский горно-обогатительный комбинат и крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, подчеркнул автор.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ могут внезапно потерпеть крах на фронте. По его словам, ситуация для Киева осложняется с каждым днем все больше из-за дефицита квалифицированного и обученного личного состава.

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      Юлия Мискевич
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