В США рассказали о состоянии экс-вокалиста One Direction перед гибелью

People: перед смертью экс-вокалист One Direction Пейн был крайне подавлен

Экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн был «крайне подавлен» перед смертью из-за юридических проблем. О состоянии музыканта рассказал американскому журналу People источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания сообщил, что Пейн переживал тяжелый период из-за юридических проблем с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри. По данным Daily Mail, она начала юридические процедуры против бывшего жениха, обвинив его в навязчивых контактах и «использовании в качестве оружия» своих поклонников против нее.

Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. По данным местных СМИ, в полицию поступил экстренный вызов из отеля, в котором говорилось об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя».

Ранее появилась информация о том, что перед смертью Пейн устроил дебош в своем номере. Утверждается, что в его номере в трехзвездочном отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе разбиты телевизор и ноутбук.