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03:20, 17 октября 2024Мир

В США указали на потерю рейтинга Шольцем из-за Украины

NYT: поддержка Украины подорвала рейтинг одобрения канцлера ФРГ Шольца

Фото: Odd Andersen / Pool / Reuters

Поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем подорвала его рейтинг одобрения. На это указала газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что немецкий политик стал одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. «Однако поддержка стоила ему дорого — конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца», — говорится в статье.

Ранее канцлер ФРГ выступил за мирные переговоры по Украине. В связи с этим он поддержал участие России в новом саммите по урегулированию кризиса. При этом Шольц отметил, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую поддержку, но признал, что на региональных выборах в ФРГ успех имели партии, которые выступают против поставок оружия Киеву.

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      Марина Совина
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