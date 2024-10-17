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07:04, 17 октября 2024Мир

В Турции предупредили Украину о скором предательстве

Турецкий политик Перинчек: США скоро предадут Украину, как Афганистан

Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют шансов выйти победителем из конфликта с Россией, в связи с чем США и Запад в скором времени предадут Киев. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

По его словам, победа России станет точкой в данном противостоянии. При этом политик также предупредил Киев о том, что США и Запад «сразу же предадут» Украину, когда увидят «фиаско» ВСУ.

«Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине. Запад откажется от [президента Украины Владимира] Зеленского, будет думать только о своей выгоде», — сказал Перинчек.

Ранее Догу Перинчек заявил, что конфликт на Украине приведет к краху США. «США буквально тонут в долгах. [Дональд] Трамп понимает, что надо сначала решать ситуацию внутри страны. Ведь ситуация ведет к краху американской экономики», — рассказал политик.

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      Артём Верейкин
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