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04:14, 17 октября 2024Мир

В Турции сообщили об упавших в граничащей с Сирией провинции снарядах

CNN Türk: в граничащей с Сирией турецкой провинции Килис упали два снаряда

Фото: Zeki Binici / Unsplash

В турецкой провинции Килис, граничащей с Сирией, упали по меньшей мере два снаряда. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Уточняется, что снаряды упали в заминированной зоне. По некоторым данным, после падения снарядов начался пожар.

Тем временем источники в Минобороны Турции опровергли сообщения о том, что Вооруженные силы (ВС) страны якобы нанесли ответные артиллерийские и танковые удары.

Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что Россия и Иран должны помочь Сирии избежать обострения конфликта с Израилем. На пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что меры следует принять только России и Ирану, но и самой Сирии.

До этого российские Воздушно-космические силы (ВКС) в Сирии нанесли удары по девяти пунктам базирования боевиков. Отмечается, что ВС РФ также поразили пункт подготовки террористов и склад боеприпасов.

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      Маргарита Пименова
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