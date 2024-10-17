В зоне СВО дроны-камикадзе переделали в многоразовые БПЛА

Военный Мультик: в зоне СВО дроны-камикадзе переделали в многоразовые БПЛА

В одной из подземных лабораторий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на каховском направлении дроны-камикадзе переделывают в многоразовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом РИА Новости сообщил военный с позывным Мультик.

«На данный момент идет работа над усовершенствованием и сборкой сбросного устройства, которое позволит нести снаряд. Это все делается на основе ВТ-40. Данное средство поражения использовалось как бы в один конец», — сказал военный.

По словам военнослужащего с позывным Афон, многоразовое использование сокращает расходы и увеличивает эффективность применения БПЛА.

Ранее ТАСС в организации «Народный фронт» рассказали, что в сентябре в зону СВО поступили четыре тысячи БПЛА «Овод» с машинным зрением.

Также в октябре в своем Telegram-канале госкорпорация «Ростех» заявила, что в зоне СВО эффективно работает «ударный дуэт» российских противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и беспилотного летательного аппарата «Суперкам».