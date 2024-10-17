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23:12, 17 октября 2024Мир

Во Франции поддержали идею Киева пригласить Россию на мирную конференцию

МИД Франции: страна поддержала идею Киева пригласить РФ на мирную конференцию

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Франция поддержала предложение Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине. Она должна состояться до конца текущего года, рассказал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, передает телеканал LCI.

«Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», — отметил министр.

По его словам, эта конференция «без сомнения» состоится до конца 2024 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Россия должна принять участие в новом саммите по урегулированию конфликта на Украине. При этом политик отметил, что Запад не намерен ослаблять поддержку Украины, о чем, по его словам, свидетельствует выделение Киеву западной военной помощи в размере 1,4 миллиарда евро до конца 2024 года.

В свою очередь, Словакия выступила за участие России и стран Глобального Юга в новом мирном саммите по Украине. Братислава регулярно выступает за скорейшее заключение мира между сторонами украинского конфликта.

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      Марина Совина
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