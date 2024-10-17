Во Франции поддержали идею Киева пригласить Россию на мирную конференцию

МИД Франции: страна поддержала идею Киева пригласить РФ на мирную конференцию

Франция поддержала предложение Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине. Она должна состояться до конца текущего года, рассказал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, передает телеканал LCI.

«Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», — отметил министр.

По его словам, эта конференция «без сомнения» состоится до конца 2024 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Россия должна принять участие в новом саммите по урегулированию конфликта на Украине. При этом политик отметил, что Запад не намерен ослаблять поддержку Украины, о чем, по его словам, свидетельствует выделение Киеву западной военной помощи в размере 1,4 миллиарда евро до конца 2024 года.

В свою очередь, Словакия выступила за участие России и стран Глобального Юга в новом мирном саммите по Украине. Братислава регулярно выступает за скорейшее заключение мира между сторонами украинского конфликта.