Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 17 октября 2024Экономика

Запуск отопления в российском городе обернулся коллапсом

В Волгограде дом после подачи тепла остался без света, лифта и в реках воды

Фото: РИА Новости

В Волгограде многоквартирный дом остался без света и лифта после подачи тепла. Чем еще обернулся для горожан запуск отопления, пишет агентство «Блокнот».

Авария произошла в Краснооктябрьском районе города на улице Гончарова. Как вспоминают жильцы, в середине дня в многоэтажку зашел слесарь и, ничего не объяснив, открыл заглушку на ливневой трубе. После этого по лестничной площадке потекли реки ледяной воды. Залило все этажи с девятого по первый. Спасая квартиры, собственники убирали воду вениками. Потопа не выдержала и электропроводка, а когда водой доверху залило шахту лифта, то из строя вышел и подъемник.

На жалобы проживающих в управляющей компании не ответили. «Люди были в панике, не понимали, что происходит», — негодуют хозяева. Не дождавшись помощи от коммунальщиков, жильцы задумались о судебном иске с требованием компенсации.

Проблемами обернулось включение отопления и в другом российском городе, Орске. Проходящие по чердаку трубы порвало, и вода потекла вниз. Не выдержав ее веса, потолочные покрытия в квартире этажом ниже проломились. В Благовещенске с подачей тепла по дому разлился водопад. Потоки воды хлынули с пятого этажа вплоть до первого.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам»

      Путин встретится с руководителями СМИ из стран БРИКС

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      В России предложили арестовывать имущество релокантов

      Обвиняемому в педофилии блогеру Поднебесному продлили домашний арест

      В Госдуме отреагировали на разводы россиян из-за дорогой коммуналки

      Российских пилотов попытались ослепить во время посадки самолета

      В Бундестаге пригрозили главе МИД Бербок уголовным делом за срыв поставок оружия Израилю

      Зеленский поставил Трампа перед выбором

      Москвичи отвернулись от новостроек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше