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10:34, 17 октября 2024Забота о себе

Сильный зуд у больной раком 15-летней девушки врачи приняли за аллергию

Bristol Post: врачи приняли зуд по телу за аллергию у 15-летней девушки с раком

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

В июне 2024 году у 15-летней девушки по имени Ниам начался сильный зуд, который врачи приняли за аллергию. Ее историю рассказало издание Bristol Post.

Когда девушка стала жаловаться на зуд по всему телу, семья сочла это аллергической реакцией, того же мнения придерживался и лечащий врач. Он посоветовал подростку вести дневник питания и косметических средств, чтобы выявить причину раздражения. Однако вскоре зуд стал настолько невыносимым, что девушка не могла спать.

Однажды ночью Ниам обнаружила шишку на шее, и ее отправили в больницу. Оказалось, что девушка была больна раком: во время обследований врачи обнаружили у нее лимфому Ходжкина второй стадии — рак, который развивается в лимфатической системе. Девушке назначили 28 курсов химиотерапии.

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      Вера Владзиевская
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