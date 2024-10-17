Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:44, 17 октября 2024Силовые структуры

Задержан бывший руководитель Роспотребнадзора за превышение должностных полномочий

В Новосибирске задержан бывший руководитель Роспотребнадзора

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Новосибирске задержан бывший руководитель Роспотребнадзора за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили Генеральной прокуратуре РФ.

По данным следствия, бывший руководитель одного из территориальных подразделений Росприроднадзора Андрей Фролов в августе 2023 года потребовал от подчиненных внести недостоверные данные в документы, которые отказывали организации в выдаче лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. Этим решением предприятию выполняющему государственный оборонный заказ был причинен ущерб более пяти миллионов рублей.

Также проверка выявила фиктивное трудоустройство своего отца начальником одного из отделов управления. Родственник не выполнял свои трудовые обязательства. Дальнейшее расследование выявило наличие у чиновника дорогостоящей недвижимости в Турции и Грузии, информацию об этих объектах он скрывал.

В отношении Фролова возбуждено уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что руководству воинской части дали срок за приведшую к взрыву боеприпасов халатность.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского отреагировали на слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

      В России фура с фейерверками вспыхнула около заправки и попала на видео

      Лавров прибыл в Турцию

      Песков назвал «план победы» Зеленского путем к эскалации

      Российский пенсионер обвинил соседа в краже денег и заколол его ножом

      В России отреагировали на желание Лукашенко участвовать в переговорах по Украине

      Россиян предупредили об опасности сна с незадернутыми шторами

      Мальчик провел 10 дней в джунглях и выжил благодаря звездам и лужам

      Кэмерон Диас объяснила 10-летний перерыв в карьере

      Стали известны обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше