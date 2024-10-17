В Новосибирске задержан бывший руководитель Роспотребнадзора

В Новосибирске задержан бывший руководитель Роспотребнадзора за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили Генеральной прокуратуре РФ.

По данным следствия, бывший руководитель одного из территориальных подразделений Росприроднадзора Андрей Фролов в августе 2023 года потребовал от подчиненных внести недостоверные данные в документы, которые отказывали организации в выдаче лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. Этим решением предприятию выполняющему государственный оборонный заказ был причинен ущерб более пяти миллионов рублей.

Также проверка выявила фиктивное трудоустройство своего отца начальником одного из отделов управления. Родственник не выполнял свои трудовые обязательства. Дальнейшее расследование выявило наличие у чиновника дорогостоящей недвижимости в Турции и Грузии, информацию об этих объектах он скрывал.

В отношении Фролова возбуждено уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что руководству воинской части дали срок за приведшую к взрыву боеприпасов халатность.