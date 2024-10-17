Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 17 октября 2024Бывший СССР

Захарова обвинила власти Украины в преступном деянии против УПЦ

Захарова: захват собора в Черкассах является очередным преступным деянием Киева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах является очередным преступным деянием властей в Киеве против канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, неизвестные зашли в здание собора, который является крупным храмом УПЦ в стране. Они открыли стрельбу по мирным прихожанам, а также ранили Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

Захарова добавила, что слова мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о «добровольном переходе» церкви под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ) являются циничными. Она призвала международные организации обратить внимание на этот инцидент.

Ночью 17 октября неизвестные люди в масках https://lenta.ru/news/2024/10/17/mer-cherkass-nazval-zahvat-samogo-bolshogo-hrama-upts-dobrovolnym-perehodom-obschiny-v-ptsu/ захватить Архангело-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ, разграбив имущество храма. Один из вандалов открыл стрельбу по прихожанам, другой использовал перцовый баллончик.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      Медведева пояснила слова о запрете выходить на лед

      Российский самолет протер дыру в шасси при посадке

      В России оценили эффективность «Осы» против «Фурии»

      Попечителем Ельцин Центра стал участник СВО с Донбасса

      Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Эльдара Рязанова

      Стало известно об окружении полутысячи бойцов ВСУ в Курской области

      Способность Украины создать ядерное оружие оценили

      В МИД прокомментировали новые санкции Британии

      Трое российских разведчиков провели месяц в окружении ВСУ под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше