Захарова: захват собора в Черкассах является очередным преступным деянием Киева

Захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах является очередным преступным деянием властей в Киеве против канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, неизвестные зашли в здание собора, который является крупным храмом УПЦ в стране. Они открыли стрельбу по мирным прихожанам, а также ранили Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

Захарова добавила, что слова мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о «добровольном переходе» церкви под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ) являются циничными. Она призвала международные организации обратить внимание на этот инцидент.

Ночью 17 октября неизвестные люди в масках https://lenta.ru/news/2024/10/17/mer-cherkass-nazval-zahvat-samogo-bolshogo-hrama-upts-dobrovolnym-perehodom-obschiny-v-ptsu/ захватить Архангело-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ, разграбив имущество храма. Один из вандалов открыл стрельбу по прихожанам, другой использовал перцовый баллончик.