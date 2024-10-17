Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 17 октября 2024Бывший СССР

Залужный предупредил о возможной мобилизации женщин на Украине

Залужный: мобилизацию женщин нельзя допускать, но к этому могут прибегнуть

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Мобилизацию женщин на Украине нельзя допускать, но к этому прибегнут, если будет необходимость. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики Валерий Залужный, передает «Инсайдер UA».

По его словам, Более 30 тысяч военных ВСУ уже погибло и сотни тысяч получили ранения, но Украина продолжает бороться. Он добавил, что к Ирану, КНДР и Китаю присоединятся и другие страны, а значит, у Украины станет больше врагов в будущем.

Также, по его мнению, Грузия, Белоруссия уже потеряли формальную независимость. Он поддержал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и сказал, что страна должна быть уверена, что хотя бы 100 лет на нее никто не нападет.

Ранее он заявил, что Украине «практически невозможно» будет выйти из затяжного конфликта с Россией. По сего словам, сейчас конфликт переходит в «позиционную» стадию со «статичными и изнуряющими боями», которые позволят России восстановить военную мощь.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      Врач предупредила о печальных последствиях экстремального похудения

      В КНДР перестали использовать календарь чучхе

      В России обрушилась выдача одного вида кредитов

      «Ростех» рассказал о превращении «мангала» в штатный элемент

      В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Синвара в Газе

      Великобритания разместит танки Challenger 3 вблизи границы с Россией

      Минпромторг оценил риски нехватки алкоголя в России перед Новым годом

      Полина Гагарина подала иск в Европейский суд. Певица пытается снять санкции ЕС

      Россиянку захотели наградить после общения с мошенниками с Украины ради мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше