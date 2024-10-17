Залужный предупредил о возможной мобилизации женщин на Украине

Залужный: мобилизацию женщин нельзя допускать, но к этому могут прибегнуть

Мобилизацию женщин на Украине нельзя допускать, но к этому прибегнут, если будет необходимость. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики Валерий Залужный, передает «Инсайдер UA».

По его словам, Более 30 тысяч военных ВСУ уже погибло и сотни тысяч получили ранения, но Украина продолжает бороться. Он добавил, что к Ирану, КНДР и Китаю присоединятся и другие страны, а значит, у Украины станет больше врагов в будущем.

Также, по его мнению, Грузия, Белоруссия уже потеряли формальную независимость. Он поддержал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и сказал, что страна должна быть уверена, что хотя бы 100 лет на нее никто не нападет.

Ранее он заявил, что Украине «практически невозможно» будет выйти из затяжного конфликта с Россией. По сего словам, сейчас конфликт переходит в «позиционную» стадию со «статичными и изнуряющими боями», которые позволят России восстановить военную мощь.