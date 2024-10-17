Залужный рассказал о шансах Украины выйти из военного конфликта

Залужный: Украине практически невозможно выйти из затяжного конфликта с РФ

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что Украине «практически невозможно» будет выйти из затяжного конфликта с Россией. Об этом сообщает The Kyiv Independent.

Он также сообщил, что контрнаступление ВСУ 2023 года под его командованием не оказалось успешным, потому что Запад не предоставил достаточного количества военной техники. По его словам, из-за этого украинская армия оказались в состоянии затяжных военных действий, выход из которых кажется Залужному практически невозможным. Он добавил, что сейчас конфликт переходит в «позиционную» стадию со «статичными и изнуряющими боями», которые позволят России восстановить военную мощь.

Ранее покинувший Украины парламентарий Артемий Дмитрук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение сами не верят в победу Киева и вступление в НАТО. По его мнению, окружение президента хочет таким образом продлить срок своего нахождения во власти.