Зеленский обсудил будущее членство Украины в ЕС с главой Европарламента

Зеленский обсудил будущее членство Украины в ЕС с главой ЕП Метсолой

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

«Будущее членство Украины в ЕС (Европейском союзе — прим. «Ленты.ру»), финансовая помощь и поддержка "формулы мира" со стороны Европейского парламента — среди основных тем переговоров на встрече с президентом [ЕП] Робертой Метсолой и лидерами политических групп», — рассказал про вопросы, которые обсудили стороны, Зеленский.

Глава государства также заявил, что рассчитывает на содействие Европарламента в процессе интеграции Украины в Евросоюз в будущем.

Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО. По его словам, Киев сделает все, чтобы это произошло.