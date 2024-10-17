Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:53, 17 октября 2024Бывший СССР

Зеленский попросил дальнобойные ракеты у Запада без разрешения их применять

Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Фото: Johanna Geron / Reuters

Запад может поставить Украине дальнобойные ракеты, не разрешая их применять. К этому призвал Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Я думаю, вы можете нам дать [дальнобойные ракеты] (...) понимаете? Но не давать разрешения (...) и продемонстрировать волю поддерживать [Украину]», — сказал он.

Ранее Зеленский призвал западных партнеров передать Киеву замороженные российские активы. Он отметил, что Украине необходимы эти средства на собственное производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

17 октября украинский лидер отправился в Брюссель на специальное заседание Европейского совета. Во время встречи он представил свой «план победы».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      Врач предупредила о печальных последствиях экстремального похудения

      В КНДР перестали использовать календарь чучхе

      В России обрушилась выдача одного вида кредитов

      «Ростех» рассказал о превращении «мангала» в штатный элемент

      В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Синвара в Газе

      Великобритания разместит танки Challenger 3 вблизи границы с Россией

      Минпромторг оценил риски нехватки алкоголя в России перед Новым годом

      Полина Гагарина подала иск в Европейский суд. Певица пытается снять санкции ЕС

      Россиянку захотели наградить после общения с мошенниками с Украины ради мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше