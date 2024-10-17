Зеленский попросил дальнобойные ракеты у Запада без разрешения их применять

Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Запад может поставить Украине дальнобойные ракеты, не разрешая их применять. К этому призвал Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Я думаю, вы можете нам дать [дальнобойные ракеты] (...) понимаете? Но не давать разрешения (...) и продемонстрировать волю поддерживать [Украину]», — сказал он.

Ранее Зеленский призвал западных партнеров передать Киеву замороженные российские активы. Он отметил, что Украине необходимы эти средства на собственное производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

17 октября украинский лидер отправился в Брюссель на специальное заседание Европейского совета. Во время встречи он представил свой «план победы».