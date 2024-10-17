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20:38, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН раскрыл отношение участников телеигры к Маслякову

Экс-участник КВН Ярушин: все относились с большим уважением к Маслякову
Александр Масляков

Александр Масляков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Звезда КВН, актер и музыкант Стас Ярушин раскрыл отношение участников телеигры к руководителю «Клуба веселых и находчивых» Александру Маслякову. Подробностями он поделился в шоу «Бес комментариев», запись доступна на YouTube.

«Он отец, к нему по-отечески относились все, точнее он по-отечески ко всем относился, а мы к нему с уважением большим: шеф сказал — мы так делаем», — высказался Ярушин о Маслякове. По словам экс-участника «Клуба веселых и находчивых», он запомнил много позитивных моментов, связанных с руководителем телеигры.

Ранее Ярушин вспомнил о разногласиях с руководителем «Клуба веселых и находчивых». «Да мы и ругались, спорили. Но всегда как-то весело, всегда позитивно», — пояснил актер.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошло прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил на церемонии и назвал Маслякова незаменимым. Руководителю КВН было 82 года. Причиной его смерти мог стать рак легких.

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      Олег Давыдов
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