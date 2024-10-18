49-летняя актриса снялась без штанов для журнала

Американская актриса, модель и дизайнер Хлоя Севиньи без штанов снялась для журнала Document. Пост появился на странице креативного директора бренда Saint Laurent Энтони Ваккарелло в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя звезда фильма «Американский психопат» в рамках фотосессии примерила несколько нарядов. Так, на одном из кадров она позировала в полупрозрачном боди, капроновых колготках и босоножках на высоких каблуках. Артистка распустила волосы и положила руки на голову.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в прозрачном кружевном мини-платье и остроносых туфлях. При этом она надела трусы, но отказалась от бюстгальтера.

Ранее в октябре 78-летняя британская актриса, кавалер ордена Британской империи Шарлотта Рэмплинг в откровенном наряде снялась для бренда Saint Laurent.