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10:30, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Аккаунт подруги Дурова Болгар стал недоступен в Instagram

Аккаунт подруги Павла Дурова Ирины Болгар стал недоступен в Instagram

Фото: @missbolgar

Аккаунт Ирины Болгар, называющей себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, стал недоступен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В этом убедилась «Лента.ру».

«Пока нет публикаций», — гласит надпись на странице подруги Дурова.

Причины блокировки аккаунта неизвестны. Не приводятся и другие подробности.

Ранее Болгар рассказала о шантаже со стороны Дурова. Она заявила, что предприниматель заблокировал ей доступ к банковским счетам и пообещал вернуть его только в том случае, если женщина с детьми переедет в ОАЭ.

До этого бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин рассказал о тратах Болгар. По его словам, у женщины была патологическая страсть к роскоши. Он добавил, что в 2019 году предприниматель перевел Болгар семь миллионов евро единоразово на содержание детей.

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      Мария Большакова
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