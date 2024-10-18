Автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком в российском городе

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус провалился в яму с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По данным портала, инцидент произошел около станции метро «Автово» на Кронштадтской улице города. По информации издания «Фонтанка», в транспортном средстве были пассажиры. Уточняется, что никто не пострадал.

В пассажирской компании, обслуживающей маршрут, «Фонтанке» сообщили, что автобус провалился из-за прорыва трубы и последовавшего подмыва грунта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске три человека заживо сварились в яме с кипятком в подвале лицея. Следственный комитет установил причастность к трагедии экс-директора учебного учреждения.