Байден отказался раскрыть подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана

Байден: США знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана

Президент США Джо Байден перед вылетом из ФРГ прокомментировал ответ Израиля на ракетный удар Ирана. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты задали вопрос Байдену, понимают ли США, каким станет ответ Израиля Ирану и когда он примет соответствующие меры. Он ответил утвердительно: «Да и да». При этом Байден отказался раскрыть подробности операции, о которой знают США.

Ранее стало известно, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану в ближайшие дни. Однако решение относительно целей для атаки пока не было принято.

До этого сообщалось, что США разместят в Израиле противоракетные системы THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к потенциальной атаке Ирана. Какое количество оружия будет отправлено в страну, неизвестно.