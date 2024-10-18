Apple намеренно снизила мощность нового iPad

Новый планшет iPad mini 7 получил менее производительный процессор от iPhone

Корпорация Apple намеренно снизила мощность нового планшета. Об этом сообщает издание PhoneArena.

15 октября американский IT-гигант анонсировал iPad mini 7, который получил процессор A17 Pro. Такой же чип имеют флагманские смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Однако специалистам удалось выяснить, что эти чипы различаются между собой.

Так, A17 Pro имеет 6 основных ядер, 16-ядерный нейронный процессор и 6-ядерный графический процессор. Однако версия для iPad mini отличается меньшей производительностью: здесь графический процессор имеет всего 5 ядер.

Журналисты PhoneArena предположили, что новые планшеты оснастили биннинг-процессорами, то есть чипами, которые получили дефект и были отбракованы на производстве. Компания не стала использовать их в смартфонах, сохранила и через год применила при сборке iPad mini. Таким образом Apple могла сэкономить на производстве планшетов.

При этом авторы медиа заметили, что A17 Pro позволяет iPad mini 7 работать с инструментами искусственного интеллекта (ИИ). Кроме iPhone 15 Pro и 15 Pro Max поддержку ИИ имеют все новые телефоны iPhone 16.

В июне авторы издания 9to5Mac заявили, что Apple занизила мощность планшета iPad Air спустя месяц после его анонса. Журналисты признались, что не смогли найти причину для подобной оптимизации.